Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle : Angèle et sa compagne prises pour cibles, il dénonce

Prêt à recevoir toutes les critiques concernant ses gestes déplacés avec Sofia, le rappeur ne comprend pas en revanche que sa soeur et sa chérie aient été à ce point prises pour cibles sur les réseaux sociaux. "J'ai tiré les leçons de mon acte. Mais en quoi ma compagne et ma petite soeur qui se sont fait prendre à partie sur les réseaux, en sont responsables ? J'en reviens toujours à cette pensée que c'est moi qui ai provoqué tout cela..." regrette-t-il.

Pour rappel, ladite Sofia avait raconté les dessous de l'agression dont elle avait été victime par le rappeur dans le magazine Streetpress. Elle expliquait comment elle avait sympathisé avec l'artiste avant qu'il ne la tripote dans une cabine d'essayage. Encore sous le choc, elle révélait : "Quand je re-rentre dans la cabine, je sens une présence derrière moi et je sens que c'est lui. Il entre avec moi dans la cabine et il ferme le rideau. Et là, il arrive avec ses mains sur ma poitrine. Le mec est grand, il est imposant. Il enlève ses mains et les met dans mon pantalon et sur mes fesses. Je lui dis : 'Tu fais quoi ?' Il a un déclic. Il arrête tout et sort. Comme s'il était en transe et qu'il venait de se réveiller."

Rapidement, l'interprète du titre Soleil avait avoué sa faute et avait adressé ses excuses à la jeune femme.