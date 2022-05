Martin Feragus (Top Chef) papa pour la 2e fois : il partage enfin une photo de son fils

Jeudi 12 mai 2022, Purepeople.com vous annonçait une bonne nouvelle ! Après un petit tour sur le compte Instagram de Fleur Guinaudeau, il s'est révélé évident que la femme de Martin Feragus avait accouché de leur deuxième enfant. La férue de cuisine et plus particulièrement de pâtisserie a officialisé l'événement avec une grande discrétion. En effet, elle a simplement mis à jour sa biographie Instagram où elle se dit maman de sa fille Louise (née le 5 décembre 2018) et d'un petit garçon prénommé Côme ! Aucune date de naissance n'a en revanche été précisée mais le bambin est bel et bien arrivé.

Martin Feragus a finalement confirmé la nouvelle quelques heures plus tard. En story Instagram, le candidat de la onzième saison de Top Chef, remportée par David Gallienne en 2020, a partagé une première photo de son fils, qui n'est plus un nouveau-né. En effet, l'adorable Côme se tient déjà assis tout seul, sourit et affiche une craquante petite tête blonde. (Voir notre diaporama).

On se souvient que la grossesse de Fleur avait été annoncée en avril 2021 et son terme était attendu plus tard dans la même année. "Cette année, nous ne serons plus 3 mais 4 ! #babyboy en route M-2", avait légendé Martin Feragus, sous entendant que bébé pointerait le bout de son nez au mois de juin suivant. Côme a donc peut-être déjà bientôt un an !

Les bonnes nouvelles se sont enchaînées pour Martin Feragus ces dernières années. Deux ans après la naissance de sa fille Louise, il épousait par exemple sa belle Fleur à Paris, dans le 17e arrondissement. Des photos du jour J n'avaient pas tardé à émerger sur leurs réseaux sociaux. Et sa compagne, qu'il aime depuis plusieurs années, le cuisinier en a toujours été très reconnaissant. Il lui adressé d'ailleurs une très belle déclaration dans Top Chef. "Ma compagne, c'est mon pilier dans ma vie. C'est la plus belle rencontre que j'ai faite. (...) Fleur, je lui dois tout. Elle m'est essentielle dans la vie de tous les jours. Elle croit en moi", déclarait-il dans l'émission de M6.