Top Chef : Un candidat papa pour la 2e fois, annonce très discrète de sa femme !

Heureuse nouvelle ! Un ancien candidat de Top Chef est de nouveau papa. C'est sur les réseaux sociaux que les internautes apprennent la nouvelle. Il s'agit de Martin Feragus, révélé au grand public en 2020 lors de la onzième saison du célèbre concours culinaire remportée par David Gallienne.

Pas de photo de famille pour annoncer la belle nouvelle, mais juste un changement discret qui veut pourtant tout dire. Martin Feragus n'a rien posté mais sa femme Fleur Guinaudeau a mis à jour sa biographie sur Instagram. Elle se présente ainsi comme maman de la petite Louise... et d'un petit garçon prénommé Côme ! Voilà, le prénom de l'enfant accompagné d'un émoticône représentant un bébé avec une tétine dans la bouche... et c'est tout. La date de naissance de Côme n'est alors pas révélée. Une annonce tout en discrétion pour la jeune maman.

La famille s'agrandit, donc. Une nouvelle étape dans la vie du jeune chef, qui a pour habitude de partager ces moments de bonheur avec ses nombreux followers sur les réseaux sociaux. En juillet 2020 déjà, Martin Feragus avait annoncé son mariage avec sa belle Fleur Guinaudeau. De jolies photos de couple avaient été partagées et les internautes s'étaient empressés de féliciter les amoureux.

Plus d'un an après leur union, le chef et son épouse accueille leur petit garçon. C'est leur fille aînée Louise qui avait annoncé la grossesse de la jolie Fleur Guinaudeau en avril 2021, toujours sur le réseau social de partage d'images. L'adorable fillette prenait la pose sourire aux lèvres, son doudou dans sa main droite. Sa main gauche indiquait quant à elle le chiffre quatre. "Cette année, nous ne serons plus 3 mais 4 ! #babyboy en route M-2", avait légendé Martin Feragus.

Le jeune candidat coaché par Philippe Etchebest dans Top Chef avait ainsi déjà annoncé le sexe de bébé au moment de la grande annonce. Après l'adorable Louise, les voilà qui accueillent leur petit garçon ! Le choix du roi pour Martin Feragus et Fleur Guinaudeau.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et à la superbe grande soeur !