Marvin Hagler est mort : son épouse annonce le décès soudain de la légende de la boxe

La légende de la boxe Marvin Hagler, combattant redoutable et champion incontesté des poids moyens de 1980 à 1987, est subitement décédée à l'âge de 66 ans, a annoncé son épouse Kay Guarrera le 13 mars 2021. "Je suis désolée de vous annoncer une bien triste nouvelle. Aujourd'hui, malheureusement, mon mari bien-aimé 'Marvelous' Marvin est décédé de façon inattendue à son domicile, ici dans le New Hampshire", a-t-elle écrit samedi sur la page Facebook de son époux.

Comme l'a rappelé l'AFP, Marvin Hagler restera l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, de ceux qui ont fait des poids moyens une catégorie reine dans les années 1980, offrant aux fans du noble art des combats mémorables avec Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns ou encore le Panaméen Roberto Duran. Entre 1980 et 1987, l'Américain a conservé les titres WBA, WBC et IBF par douze défenses victorieuses consécutives, ce qui aura été le second plus long règne d'unification dans l'histoire de la boxe. Sa boxe agressive et puissante en a fait un finisseur hors pair. Sur ses 62 victoires en 67 combats professionnels, 52 le furent par KO.

Né le 23 mai 1954 à Newark, dans le New Jersey, Marvin Nathaniel Hagler, de son vrai nom, a mis du temps avant d'atteindre les sommets. Il a commencé sa carrière en 1973 et décroché le titre WBA et WBC des poids moyens sept ans plus tard, aux dépens de l'Anglais Alan Minter.