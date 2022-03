Marwa Loud est maman pour la première fois !

La chanteuse Marwa Loud a annoncé une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux à ses fans. Ces derniers ont eu le bonheur d'apprendre que leur idole était devenue maman, le tout en ayant dissimulé sa grossesse ces neuf derniers mois. En 2021 la Strasbourgeoise avait décidé de quitter la France pour Londres afin de retrouver le confort de l'anonymat.

C'est sur le compte Instagram de la jeune femme de 25 ans que la nouvelle est tombée. En effet, ce jeudi 17 mars on a pu découvrir un cliché de la nouvelle maman tenant la main de son bébé. "Tu as été notre plus beau secret" pouvait-on lire en légende de la photo. De nombreuses personnalités et amis de la chanteuse ont chaleureusement félicité cette dernière, dont le journaliste Mouloud Achour, l'influence Jazz Lanfranchi ou les chanteuses Imen Es et Eva Queen.