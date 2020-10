Mary-Kate Olsen déjà recasée après son divorce d'avec Olivier Sarkozy ?

Près de cinq mois après sa rupture avec Olivier Sarkozy, Mary-Kate Olsen a repris les rendez-vous galants. C'est en tout cas ce qu'a affirmé une source d'Entertainement Tonight le 7 octobre 2020. L'ancienne actrice, reconvertie en styliste à succès, profiterait pleinement de son célibat maintenant que son divorce avec le Français est derrière elle.

"Elle est célibataire et s'amuse. Elle n'a aucune relation sérieuse, mais elle a des rendez-vous, a rapporté la source américaine mercredi. Elle va très bien et semble plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis longtemps." S'agissant du mystérieux inconnu avec lequel Mary-Kate Olsen a été aperçue dans les rues de New York en début de semaine, il ne s'agirait que d'un ami.

Après avoir passé l'été dans les Hamptons, la soeur d'Ashley Olsen est de retour dans la Grosse Pomme. Lors de ses dernières sorties en public, la styliste de 34 ans s'est affichée sans son alliance. De son côté, Olivier Sarkozy continue de porter la sienne : le 5 octobre dernier, également à New York, l'homme d'affaires de 51 ans a été aperçu avec un anneau doré à l'annulaire. Après cinq ans de relation et trois ans de mariage, le couple s'est quitté en mauvais termes au printemps dernier : en avril, Mary-Kate Olsen a déposé une demande de divorce urgente, justifiant que son mari avait mis un terme à leur bail sans même lui demander son accord.

Deux vies trop différentes

"Mon mari attend que je déménage de notre maison lundi, le 18 mai 2020, dans un New York en pause à cause du Covid-19 (...). Je suis pétrifiée que mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu et, s'il réussit, je ne vais pas seulement perdre ma maison, je risque aussi de perdre mes biens personnels," avait-elle notamment expliqué dans sa demande. La requête de la star américaine a rapidement été rejetée par les tribunaux de la ville de New York, un juge estimant que cette situation n'était pas une véritable urgence en pleine crise sanitaire. Mary-Kate Olsen a finalement fait enregistrer sa demande par la Cour suprême de New York à la minute où celle-ci a rouvert ses portes le 25 mai.

Les modes de vie des ex-époux ont finalement eu raison de leur mariage : Mary-Kate Olsen préfère mener une vie plus tranquille, solitaire et centrée sur son entreprise de mode, tandis qu'Olivier Sarkozy privilégie les soirées entre amis et les voyages sous les tropiques. Le couple aurait également été en désaccord sur le projet d'avoir un enfant, madame étant prête à fonder une famille, contrairement à monsieur, déjà papa de deux grands enfants.