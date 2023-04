Mask Singer 5 - L'Alien : Il a une galaxie en commun avec Kev Adams, le mystère reste entier...

C'est l'un des personnages qui attise le plus la curiosité des téléspectateurs pour cette nouvelle saison de Mask Singer, qui a débuté le 14 avril sur TF1. De par le personnage qu'il représente, l'Alien dégage beaucoup de mystère, de quoi certainement l'aider à brouiller les pistes et faire en sorte que les enquêteurs Jeff Panacloc, Kev Adams, Michèle Bernier et Élodie Frégé s'éloignent le plus possible de la vérité. Reste à savoir s'il parviendra ou non à berner ses amis terriens et se hisser, pourquoi pas, jusqu'en finale de la compétition.

Tous les indices dévoilés

- Il a un point en commun avec New-York.

- Il est descendu sur Terre pour "jouer" avec les humains, notamment "les plus grands".

- Il a posé ses valises dans un lieu mythique.

- Il serait devenu une source d'inspiration pour les autres.

- Une note de musique est apparue dans son magnéto.

- Il est Français, et même Française, puisqu'il s'agit d'une femme.

- Il a déjà visité la galaxie de Kev Adams.

- Dans son casier, on retrouve une figurine de la reine Elizabeth II, une étoile de sheriff, une plaque ayant pour inscription "I love Ny", ce qui veut dire "j'adore New-York", ainsi qu'une baguette magique.

L'avis des enquêteurs

Jeff Panacloc a pensé à Sheila, avant de se rendre compte qu'elle a déjà participé à l'émission. Michèle Bernier a quant à elle cité "la reine de la nuit" Cathy Guetta, mais cette dernière n'a pas "visité la galaxie" de Kev Adams. Ce dernier se demande si l'actrice Audrey Fleurot n'est pas derrière ce costume. Mais il pense aussi à la chanteuse Stéfi Celma.