Mask Singer 5 - La Biche donne du fil à retordre aux enquêteurs, ils sont dans le flou le plus total

Ce sont de magnifiques costumes qui ont été confectionnés pour cette cinquième édition de Mask Singer. Celui de la Biche en est le parfait exemple. S'agit-il donc d'une reine de beauté ou d'un mannequin ? Rien n'est moins sûr, et pour trouver son identité, Jeff Panacloc, Michèle Bernier, Kev Adams et Élodie Frégé devront mettre les bouchées doubles. Car chaque seconde qu'ils perdront permettra à ce personnage de se rapprocher doucement mais sûrement de la victoire finale, succédant ainsi à la Tortue, grande gagnante de la saison 4.

Tous les indices dévoilés

- "X2", ou "fois deux". Un indice équivoque, mais qui reste tout de même un nouvel élément à la portée des enquêteurs.

- Son coeur s'est un jour brisé.

- Un pain d'épice est apparu lors de son premier magnéto, ainsi qu'une banane et un carrosse devant un château

- Elle s'est fait connaître en tant que chanteuse, enfin... "On pourrait dire ça".

- Elodie Frégé serait celle qui devrait avoir "le plus de facilité" pour la démasquer

- Dans son casier, on retrouve une figurine de canard où l'on peut lire "Breizh", ce qui veut dire Bretagne, ainsi que le chiffre 2 et une couronne

L'avis des enquêteurs

C'est le flou total, pour l'instant, pour nos amis enquêteurs ! Jeff Panacloc n'a aucune idée de qui il s'agit. Tant qu'à Elodie Frégé, elle pense à Chimène Badi. Elle a également cité le nom de Clotilde Courau. La biche serait Elsa Lunghini d'après Michèle Bernier. Pour Kev Adams, il s'agit de Sofia Essaïdi.