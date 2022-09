Mask Singer : Du jamais vu, deux personnages se sont grillés l'un l'autre !

Cette saison dans Mask Singer, les surprises s'enchaînent. Douze nouvelles personnalités s'affrontent sur le plateau depuis le lancement, toutes déguisées dans des costumes toujours aussi incroyables. En outre, des personnages aux prestations uniques viennent également donner du fil à retordre aux enquêteurs. Vitaa, Jeff Panacloc, Chantal Ladesou et Kev Adams ont par exemple déjà eu affaire à la star internationale cachée derrière le Cobra, ou encore au mystérieux Espion qui vient semer la zizanie dans les loges. Le mystère reste toutefois encore entier quant à l'identité de ce dernier.

Ce mardi soir, de nouveaux indices seront toutefois dévoilés lors du nouvel épisode afin de faire avancer l'enquête. Ce sont notamment Le Singe et Le Chevalier qui seront scrutés, eux qui vont probablement s'affronter comme le laisse croire un teaser partagé sur les réseaux sociaux de TF1. A travers les images, on comprend qu'ils s'entendent très bien, au point de danser ensemble. Ce qui a laissé penser à Camille Combal qu'ils pourraient bien avoir deviné face à qui chacun se trouvait. "Du JAMAIS VU dans #MaskSinger ! Alors que le Singe et le Chevalier dansent avec @camillecombal... ils se sont reconnus. Quelles célébrités se cachent sous ces costumes selon vous ?", lit-on en légende de la publication.

Dans la vidéo, on assiste d'ailleurs à l'étonnement de l'animateur : "J'ai l'impression qu'ils se sont reconnus. Vous vous êtes reconnus ? Ils se sont reconnus ! C'est jamais arrivé !". Et pour lui de continuer, toujours scotché par ce qu'il se passe sous ses yeux : "C'est incroyable ils se sont grillés l'un l'autre". "Oh putain, ils ont couché ensemble", a de son côté lâché Jean-Marc avec humour, la marionnette du ventriloque Jeff Panacloc.