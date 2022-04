Mask Singer - la Banane : Tous les indices dévoilés

Chaque samedi, les téléspectateurs de TF1 peuvent découvrir une nouvelle émission de Mask Singer 2022. Après avoir démasqué le Bernard-l'hermite, le Poisson Corail ou encore la Tigresse, les enquêteurs Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun avaient la lourde tâche de découvrir quelles autres personnalités se cachaient sous les autres costumes, dont celui de la Banane.

Indices du portrait de la Banane

La Banane a déjà été nommée à plusieurs reprises lors des saisons passées. Elle a remporté plusieurs prix et sait que le trophée est pour elle. "Je ne vous le dirai pas deux fois", a-t-elle ajouté. Puis elle a mentionné le mot podium. Elle a la pêche et aime les métaux comme les médailles. Certains ont essayé de la mettre dans des cases, mais cela n'a pas duré longtemps. Et ceux qui veulent l'attraper peuvent toujours courir. Elle a foulé les marches du festival de Cannes. La première fois qu'elle a chanté devant un public, elle était pétrifiée. Mais elle a persévéré et a chanté des chansons à voix ou du rock. Elle a tout fait et a un joli grain de voix. Petite, elle n'aurait jamais imaginé vivre sa vie. Des millions de téléspectateurs, des tapis rouges, des concerts... elle aime passer d'un monde à l'autre. Elle est montée sur la scène d'une prestigieuse cérémonie. On l'a vue partout l'année de la chanson de Rihanna qu'elle a interprétée.

Indices tirés des images de la Banane

Une liasse d'argent, une baguette, une montre et des lunettes bleu blanc rouge avec la phrase "Ces couleurs m'ont porté autant que j'ai aimé les porter". Un podium, des images d'un jeu vidéo, une salle d'arcade, les gardes du corps qui forment la lettre V. La chanson Please don't stop the music de Rihanna, des dominos avec les chiffres 79401 à remettre dans l'ordre, les chiffres 07, une photo de Nikos Aliagas, Alessandra Sublet.

Avis des enquêteurs

Jarry a pensé à Estelle Mossely, Sandrine Quétier. Anggun a pensé à Amélie Mauresmo. Alessandra Sublet a songé à Alizée Cornet. Et Kev Adams supposait qu'il s'agissait de Surya Bonaly, Mary Pierce, Fauve Hautot.