Mask Singer - La Tigresse démasquée : Vitaa a de suite reconnu la star sous ce costume

La saison 4 de Mask Singer prendra prochainement fin. Ce mardi 4 octobre 2022, TF1 a diffusé la demi-finale de l'émission présentée par Camille Combal. Et les enquêteurs Kev Adams, Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc ont une fois de plus eu une belle surprise lors de ce tournage. Un nouveau guest a fait son apparition, sous le costume d'une Tigresse. Cette dernière s'est finalement démasquée.

Les indices dévoilés

Après des semaines de compétition, l'étau s'est resserré. Il ne restait plus que quatre personnages en course à savoir le Singe, l'Éléphant, la Tortue et la Mariée. Une fois de plus, grâce à de nouveaux indices dévoilés, les enquêteurs ont tenté de savoir quelle personnalité se cachait sous ces costumes. Pour ce faire, ils ont été aidé par un nouveau guest. Mais, avant que ce dernier ne se démasque, il fallait trouver son identité. S'agissait-il une fois de plus du mari de Chantal Ladesou ? Comme indices, la Tigresse a confié : "Chantal, un de mes proches t'a sauvé la vie ; Jeff, j'ai commencé avec toi ; Kev', toi et moi on a été à la même table d'un mariage très médiatisé ; Vitaa, je suis ton porte-bonheur."

Avis des enquêteurs

Ces déclarations ont directement inspiré Vitaa, persuadée d'avoir trouvé quelle star se cachait là-dessous. Elle pensait alors à Inès Reg, un choix partagé par ses camarades. À noter que la Tigresse a chanté La Boîte de jazz de Michel Jonasz.

Il s'agissait finalement de...

Et c'est bel et bien Inès Reg qui se cachait derrière ce costume de Tigresse ! Elle a rejoint les enquêteurs pour la suite de l'émission.