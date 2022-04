Mask Singer - le Cerf : Tous les indices dévoilés

Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun sont de retour dans Mask Singer 2022, sur TF1. Les enquêteurs ont une fois de plus pour mission de trouver quelles personnalités se cachent sous les costumes inédits et somptueux. La Tigresse ou encore le Poisson Corail ont déjà été démasqués. Mais le Cerf, lui, était toujours en compétition. Point sur les indices.

Indices du portrait du Cerf

En venant sur le plateau, le Cerf n'avait rien préparé. Il comptait y allait au feeling, "my way", a-t-il précisé. Il a déjà participé à la cérémonie des NRJ Music Awards et entre le mot "château" ou "fort", il a choisi le premier. Ce n'est pas la première fois que la personnalité monte sur scène et elle l'a déjà partagée avec des groupes mondialement connus. S'il est toujours associé à un tube, le Cerf en a fait bien plus. Il a déjà été en Une de magazines et a refusé de faire de la comédie musicale. Il a déjà fait des prime-time, mais pas dans le même registre. La scène et lui, c'est un longue histoire d'amour. Il n'a jamais eu peur de monter sur scène sans filet. L'état sauvage, il connaît. Il sait faire les yeux de biche, mais son coeur est pris. Il a joué plus de 200 spectacles différents. On ne le connaît pas sous sa véritable identité au départ.

Indices tirés des images du Cerf

Un ange, une boîte de sardines, le mot "au feeling". Un indice objet a été présenté : une trottinette, associée à la phrase "Vous connaissez beaucoup de choses de moi mais je pense pas que vous savez que j'ai déjà eu ça entre les mains". Un squelette, une vahiné, la chanson Lose Yourself d'Eminem, un drapeau multicolore, des boules de pétanque, un piment.

Avis des enquêteurs

Anggun songeait à Soprano, Tony Parker. Alessandra Sublet a misé sur Axel Bauer. Jarry pensait à Pascal Obispo. Kev Adams pariait sur Claudio Capéo, Grégoire. Lors de la deuxième émission et troisième émission, Jarry, Kev Adams et Alessandra Sublet se sont mis d'accord sur Anthony Kavanagh. Anggun pensait à Black M.