Mask Singer : Panique en coulisses, une star perd ses moyens et inquiète la production

Mardi soir était diffusé le premier épisode de la nouvelle saison de Mask Singer sur TF1. Six premières personnalités ont été présentées aux téléspectateurs et aux jurés, Vitaa, Kev Adams, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc. Du moins, sous leurs costumes. Car, comme chaque année, il va falloir jouer les enquêteurs et s'aider des indices dévoilés pour tous les démasquer. Les personnages du Bébé et du Pain d'épices ont déjà été éliminés. Sous ces déguisements exceptionnels et encore une fois bluffants se cachaient Marianne James et Frédéric Diefenthal. Si l'expérience fut brève, elle n'en fut pas moins incroyable pour chacun d'entre eux. Pour le comédien star d'Ici tout commence, tout n'a toutefois pas été évident.

En effet, au moment d'enfiler son costume de Pain d'épices pour la première fois, Frédéric Diefenthal s'est souvenu qu'il devrait faire face à un problème de taille : sa claustrophobie. L'excitation s'est alors rapidement transformée en gros coup de stress. "J'avais oublié cela... Je suis claustrophobe. Je n'avais pas calculé que j'allais être enfermé. Le petit détail à la con ! Je ne supporte pas d'être enfermé, j'ai les mains moites là", a-t-il déclaré à sa costumière en riant nerveusement comme on le découvre dans Mask Singer, l'enquête continue. Plus tard, en coulisses, il a expliqué l'origine de cette peur : "L'enfermement, c'est un truc de gamin. Quand on jouait à cache-cache, il y en a qui ont eu la bonne idée de s'asseoir à deux sur une malle. Je ne pense pas que c'était si long que cela mais suffisamment pour qu'aujourd'hui, je n'aime pas ça".

Finalement, après plusieurs tentatives, Frédéric Diefenthal était plutôt confiant et rassuré pour la suite. Mais, lors des répétitions sur scène, il fut pris d'une grosse crise de panique et a été contraint de s'arrêter en cours de performance pour retrouver ses moyens. De quoi rendre nerveux les équipes de l'émission. "On a eu des moments de panique. On s'est mis à courir pour voir si tout allait bien. Il était parfois au bord du malaise. Quand on est claustrophobe et qu'on choisit un costume près du corps comme cela, ce n'est pas facile. Donc bravo l'artiste", lui a reconnu l'un des producteurs Anthony Meunier.

Heureusement, au moment de l'enregistrement, Frédéric Diefenthal s'en est très bien sorti. Une belle revanche sur sa peur !