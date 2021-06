Mathieu (Mariés au premier regard 2021) en couple : fin du mystère sur sa compagne, jolie brune tatouée

Mathieu est un homme heureux. Le candidat de Mariés au premier regard 2021 n'a pas trouvé l'amour lors du tournage de l'émission de M6. Mais elle lui a permis de rencontrer son actuelle compagne. Le 2 juin, il a d'ailleurs pris la décision de dévoiler son identité.

Il fallait regarder les stories Instagram du jumeau d'Aurélien pour enfin savoir qui est la femme qui fait actuellement battre son coeur. Pour ce faire, il a partagé une photo de leurs mains enlacées. "Ta main sur la mienne, que le bonheur advienne #bonheur", peut-on lire en légende. Et il a pris soin d'identifier sa compagne, l'occasion de découvrir qu'elle se prénomme Natasha. Son compte n'étant pas en privé, les internautes peuvent même découvrir son visage. En se baladant sur son fil d'actualité, on peut découvrir que la belle brune tatouée est sportive et fan de moto. En revanche, elle ne précise pas ce qu'elle fait dans la vie et, pour l'heure, aucune photo de Mathieu et elle n'a été postée.

C'est le 24 mai dernier que le papa de 36 ans (d'Enola 6 et Nathan 9 ans) avait officialisé leur idylle en postant un photo de Nathasha et lui complices. Mais à l'époque, il n'avait pas souhaité dévoiler son visage. "N'arrête jamais de sourire et elle aussi te sourira... #bonheur #heureux #cestbeaulavie #sourire #complicité", avait-il écrit en légende de sa publication. Quelques jours auparavant, il révélait sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) qu'il avait trouvé l'amour : "On ne peut pas parler d'amour, mais j'ai fait une belle rencontre. C'est quelqu'un qui a été touché par ma personne. On a échangé et au final, pour l'instant on prend notre temps et on verra bien. C'est très récent. Y a un petit crush."

Mathieu a donc enfin retrouvé le sourire après sa triste expérience dans Mariés au premier regard. Il devait se marier avec Julie avec laquelle il était compatible à 81%. Mais la brunette de 36 ans - qui a connu des histoires amoureuses chaotiques - a été prise de panique peu de temps avant de le rencontrer. Elle a donc pris la décision d'abandonner l'aventure.