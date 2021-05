Mathieu (Mariés au premier regard 2021) en couple ? Il lève le voile sur sa situation amoureuse

L'aventure Mariés au premier regard 2021 est terminée. Lundi 17 mai, M6 a diffusé le bilan final de cette saison. Mathieu ne faisait pas partie de ce numéro spécial et pour cause, son aventure s'est arrêtée bien avant le mariage. Invité dans Touche pas à mon poste (C8) le 18 mai aux côté de son jumeau Aurélien et de Clément, le candidat de 36 ans a fait le point sur sa situation amoureuse.

Depuis la fin de l'aventure, Aurélien est toujours un coeur à prendre. En revanche, son jumeau Mathieu, lui, nage dans le bonheur. C'est ce qu'il a confié à Cyril Hanouna lors de son passage dans son émission : "On ne peut pas parler d'amour, mais j'ai fait une belle rencontre. C'est quelqu'un qui a été touché par ma personne. On a échangé et au final, pour l'instant on prend notre temps et on verra bien. C'est très récent. Y a un petit crush."

Leur idylle est en effet naissante puisque lors de son premier passage dans TPMP le 4 mai, il expliquait qu'il était toujours un coeur à prendre : "Je n'ai pas trouvé l'amour. Je ne cherche pas, ça me tombe dessus. Pour l'instant, je me recentre sur mon rôle de père. On verra bien par la suite. On papote, on échange, mais je suis célibataire." Une annonce qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde.

Lors de l'expérience Mariés au premier regard 2021, Mathieu devait se marier avec Julie, avec laquelle il était compatible à 81%. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. La brunette de 36 ans - qui a connu des histoires amoureuses chaotiques - a été prise de panique peu de temps avant de le rencontrer. Malgré la tentative de l'expert Pascal de Sutter de l'aider à surmonter sa peur, elle a pris la décision d'abandonner l'aventure. Un coup dur pour le jumeau d'Aurélien