Mathieu (Mariés au premier regard 2021) en couple : photo complice avec sa compagne

Cette idylle n'en est encore qu'à ses prémices. Invité dans Touche pas à mon poste (C8) le 18 mai dernier, Mathieu a révélé qu'il était en couple et que c'était très récent : "On ne peut pas parler d'amour, mais j'ai fait une belle rencontre. C'est quelqu'un qui a été touché par ma personne. On a échangé et au final, pour l'instant on prend notre temps et on verra bien. C'est très récent. Y a un petit crush." Un peu plus de dix jours auparavant, il était en effet encore célibataire. Dans la même émission, il avait parlé de sa grosse désillusion.

Pour rappel, Mathieu devait se marier avec Julie avec laquelle il était compatible à 81%. Mais la brunette de 36 ans - qui a connu des histoires amoureuses chaotiques - a été prise de panique peu de temps avant de le rencontrer. Elle a donc pris la décision d'abandonner l'aventure.