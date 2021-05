Mathieu (Mariés au premier regard) en couple depuis la fin du tournage ? Il en dit plus...

Mathieu comptait beaucoup sur l'expérience Mariés au premier regard 2021 (M6) pour trouver l'amour de sa vie. Le papa de deux enfants (Enola, 6 ans, et Nathan, 9 ans) était donc aux anges quand on lui a annoncé qu'il était compatible à 81% avec une femme. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Une expérience sur laquelle il est revenu lors de son passage dans Touche pas à mon poste (C8), mardi 4 mai. Il a également révélé s'il était en couple ou célibataire.

Julie (36 ans) a vécu des histoires d'amour chaotiques qui l'ont beaucoup marquée. Elle espérait donc que Mariés au premier regard lui permettrait de passer à autre chose et d'enfin rencontrer un homme bien. Mais en cours d'aventure, le stress lui a fait perdre ses moyens et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête à aller jusqu'au bout de l'aventure. La belle brune a donc adressé une vidéo au jumeau d'Aurélien pour lui faire part de son envie d'abandonner MAPR. Un choc pour Mathieu. "Sur le moment, c'était une grosse déception. Je ne m'y attendais pas du tout. Après, pour avoir évoqué les raisons avec cette femme, je sais le pourquoi du comment. Je ne lui en veux pas. (...) Mais sans regret", a-t-il expliqué.

Ne faisant plus partie de l'expérience, contrairement à son frère Aurélien qui a épousé Marianne, l'homme de 36 ans a pu dire si, aujourd'hui, il était en couple ou célibataire : "Je n'ai pas trouvé l'amour. Je ne cherche pas, ça me tombe dessus. Pour l'instant, je me recentre sur mon rôle de père. On verra bien par la suite. On papote, on échange, mais je suis célibataire." Une bonne nouvelle pour ses admiratrices qui ne manqueront sans doute pas l'occasion de le contacter avant que sa situation amoureuse ne change.