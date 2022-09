Mathilde de Belgique coquette en robe verte : mariage grandiose en Normandie pour son frère Charles-Henri

Le voyage n'a pas été trop long... et elle n'aurait raté ça pour rien au monde ! Le samedi 3 septembre 2022, la reine Mathilde a quitté ses terres belges, avec son époux le roi Philippe, pour se rendre en France, en Normandie. Et c'est pour assister à un bel évènement que le couple avait fait ses valises. La souveraine du Plat-Pays a posé pied à Pont-l'Evêque, commune de charme du Calvados, pour assister aux épousailles de son plus jeune frère, le comte Charles-Henri d'Udekem d'Acoz.

Mariage pluvieux, mariage heureux. Mais mariage venteux ? L'avenir nous le dira ! La reine Mathilde et le roi Philippe ont bravé les bourrasques pour entendre le comte Charles-Henri d'Udekem d'Acoz dire "oui" à sa compagne, la belle Caroline Philippe, en l'église Saint-Michel de Pont-l'Évêque. La reine de Belgique avait opté pour un superbe ensemble vert, composé d'une robe-cape, d'un couvre-chef fantaisie et d'une élégante pochette. Elle n'était, bien sûr, pas la seule à s'être mise sur son trente-et-un.

Parmi les invités, les experts en famille royale auront reconnu trois des quatre enfants de la reine Mathilde et du roi Philippe : la princesse Elisabeth, 20 ans, le prince Emmanuel, 16 ans, et la princesse Eléonore de Belgique, 14 ans. Le prince Gabriel, leur autre fils de 19 ans, ne semble en revanche pas avoir pu se libérer pour venir jusqu'en Normandie.

Le comte Charles-Henri d'Udekem d'Acoz est le plus jeune frère de la reine Mathilde. Il était, jusque là, le dernier célibataire de la fratrie. Mais voilà qu'il vient de sauter le pas, à l'âge de 37 ans, en s'unissant devant l'Eternel à sa partenaire. Le comte Charles-Henri est avocat de profession, spécialisé en urbanisme. Caroline Philippe, qui est désormais son épouse, occupe un poste d'Impact Investing Manager chez Telos Impact, un cabinet de conseil en investissement éthique situé à Bruxelles, après avoir travaillé dans la branche Private Equity de Rothschild & Co à Paris. On souhaite donc une belle, longue et heureuse vie aux jeunes mariés !