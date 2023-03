Mathilde Pinault : La splendide héritière du puissant François-Henri Pinault blessée, elle garde le smile

En effet, Mathilde Pinault a été victime de nombreuses moqueries dans son enfance. Fort heureusement, sa maman était présente pour l'aider. "J'étais en sixième, on m'avait malmenée à l'école et je n'étais pas bien. Je nous revois encore, toutes les deux dans sa chambre. Elle m'a dit : 'Tu sais qui tu es. tu sais ce que tu fais et dans quel cadre. Ne te laisse pas entamer par ce que les autres pensent de toi'". Mathilde Pinault indiquait également ô combien Salma Hayek avait été d'une grande aide dans son adolescence. "Elle a une flamme qui m'apaise. Elle m'aide dans ma vie de tous les jours. Elle m'apprend à garder le sens des priorités Je l'ai déjà accompagnée sur des tournages. J'ai pu observer comment elle gérait son emploi du temps, comment elle apprend ses textes la nuit. Elle me guide de façon très pragmatique pour affronter difficulté après difficulté." Un bel exemple à suivre !