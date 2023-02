Mathilde Pinault : La sublime héritière d'un empire puissant, ventre à l'air pour ensorceler la toile

Dans la famille François-Henri Pinault, on demande la fille mais pas la plus jeune. Mathilde, 22 ans, est le fruit du mariage entre l'homme d'affaires et Dorothée Lepère. Soeur de François, 26 ans, la jeune femme fait partie des personnes les plus influentes de sa génération. Pourquoi ? Parce que non seulement son nom n'est plus à présenter mais aussi parce qu'elle est une championne en termes d'équitation. Elle a notamment remporté le prix Saint-Laurent Eiffel Challenge lors des Longines Paris Eiffel Jumping en juin 2022. Un beau palmarès loin d'être le seul détail à faire d'elle une star.

Mathilde Pinault, c'est aussi une femme élancée pour qui la mode n'a aucun secret. Et quand on voit son corps, la belle peut tout se permettre. Dernièrement, Mathilde était à Milan dans le cadre de la Fashion Week. Elle a assisté au défilé Gucci, vêtue d'une robe drapée noire et d'immenses cuissardes en cuir. Une tenue qu'elle n'a pas porté toute la journée et qui lui a demandé une certaine préparation dont elle a dévoilé les coulisses sur son compte instagram.