"Petit phacochère" : Iman, la fille de Vincent Perez, est inséparable de la sublime héritière d'un empire puissant

À 23 ans, la fille de Vincent Perez et de Karine Silla, Iman Pérez n'a pas fini de faire parler. Elle fait partie de ces filles qui restent discrètes. Mais depuis quelque temps, la jeune femme commence à briller, elle qui est devenue mannequin et comédienne, ayant visiblement bien hérité des gênes de ses célèbres parents. Grande soeur des jumeaux, Tess et Pablo, qui ont fêté leur vingtième anniversaire il y a peu, Iman Perez est aussi proche de sa grande demi-soeur, Roxane Depardieu (30 ans), née de la relation passée entre sa mère et Gérard Depardieu. Et à 23 ans, elle s'est aussi créée une famille parallèle grâce à des amis fidèles. Parmi lesquels, une autre fille de, celle d'un homme très puissant.

"Joyeux anniversaire à ma meilleure amie, écrit la fille de Vincent Perez et Karine Silla sur une story Instagram. Plus de 10 ans qu'on rit, qu'on pleure, qu'on voyage le monde ensemble." Et sur l'ensemble des photos partagées par Iman Perez, on peut voir tous ses délires avec Mathilde Pinault, qui n'est autre que la sublime héritière, la fille de François-Henri Pinault, dirigeant d'entreprise et milliardaire français, et président-directeur général du Groupe Kering – et donc belle-fille de Salma Hayek. Les deux jeunes femmes sont amies depuis leur adolescence et les sentiments semblent toujours aussi forts entre elles. "Je t'aime mon petit phacochère", lui écrit Iman Perez. Sur le réseau social, les deux amies ne manquent pas de commenter chacune de leurs photos respectives.