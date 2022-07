Jean Depardieu : Le jeune fils de Gérard Depardieu déjà proche de célèbres filles de, photos à l'appui

Le plus jeune fils de Gérard Depardieu n'a pas fini de faire parler de lui. S'il est aujourd'hui encore très discret, l'adolescent de 16 ans semble déjà avoir hérité du caractère de son illustre père, comme confié par sa mère la comédienne Hélène Bizot. Et le beau jeune homme est déjà très bien entouré, proche d'autres célèbres filles de qui semblent faire partie de ses meilleures amies. En effet, c'est sur des clichés postés par l'une des filles de Luc Besson que l'on a pu voir Jean Depardieu ce week-end.

Une sortie (presque) en famille. En effet, Sateen Besson, qui a posté les photos de cette soirée ensemble, est l'une des filles du réalisateur et producteur et de la productrice Virginie Besson Silla. Soeur de Thalia et Mao, la jeune femme de 19 ans apparaît était non seulement en compagnie de Jean Depardieu mais aussi de sa cousine, Tess Perez. À 19 ans, elle n'est autre que l'une des filles de Karine Silla, soeur de Virginie Besson, et de Vincent Perez. Et Jean Depardieu est aussi le demi-frère de Roxane Depardieu, fille de son père avec Karine Silla.

"cousin shii", a écrit Sateen Besson en légende d'un carrousel de photos témoignant d'une soirée réussie. Très looké avec un bonnet, un jean loose et un t-shirt Kenzo noir, Jean Depardieu affiche des cheveux portés mi-longs qui lui vont parfaitement. Les trois amis semblent éclater de rire sur chacun des clichés. Et tous les trois ont visiblement la même passion pour la mode à en croire leurs looks déjà bien affirmés. "Yooo I love this", commente Jean Depardieu, visiblement ravi de sa soirée avec ses "cousines".