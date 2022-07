Diaporama : Jean Depardieu : Le jeune fils de Gérard Depardieu déjà proche de célèbres filles de, photos à l'appui

Exclusif - Prix spécial - No Web - Jean Depardieu (dernier fils de Gérard Depardieu), Iman Perez, Marie Coupérie-Eiffel, Vanille Clerc et Roxane Depardieu dans l'espace VIP lors de la 8ème édition du "Longines Paris Eiffel Jumping" au Champ de Mars à Paris. © Gorassini / Perusseau / Tribeca / Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No Web - Jean Depardieu (dernier fils de Gérard Depardieu), Iman Perez, Marie Coupérie-Eiffel, Vanille Clerc et Roxane Depardieu dans l'espace VIP lors de la 8ème édition du "Longines Paris Eiffel Jumping" au Champ de Mars à Paris. © Gorassini / Perusseau / Tribeca / Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No Web - Jean Depardieu (dernier fils de Gérard Depardieu), Iman Perez, Marie Coupérie-Eiffel, Vanille Clerc et Roxane Depardieu dans l'espace VIP lors de la 8ème édition du "Longines Paris Eiffel Jumping" au Champ de Mars à Paris. © Gorassini / Perusseau / Tribeca / Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No Web - Jean Depardieu (dernier fils de Gérard Depardieu), Iman Perez, Marie Coupérie-Eiffel, Vanille Clerc et Roxane Depardieu dans l'espace VIP lors de la 8ème édition du "Longines Paris Eiffel Jumping" au Champ de Mars à Paris. © Gorassini / Perusseau / Tribeca / Bestimage

Exclusif - Vincent Pérez et sa femme Karine Silla, leur fille Tess et une amie - Invités et familles - Vingt-troisième édition du Bal au Palais de Chaillot à Paris, le 28 novembre 2015. © Le Bal/Jacovides/Borde/Moreau/Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No Web - Jean Depardieu (dernier fils de Gérard Depardieu), Iman Perez, Marie Coupérie-Eiffel, Vanille Clerc et Roxane Depardieu dans l'espace VIP lors de la 8ème édition du "Longines Paris Eiffel Jumping" au Champ de Mars à Paris. © Gorassini / Perusseau / Tribeca / Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No Web - Jean Depardieu (dernier fils de Gérard Depardieu), Iman Perez, Marie Coupérie-Eiffel, Vanille Clerc et Roxane Depardieu dans l'espace VIP lors de la 8ème édition du "Longines Paris Eiffel Jumping" au Champ de Mars à Paris. © Gorassini / Perusseau / Tribeca / Bestimage

11 / 18

Luc Besson avec ses filles Juliette et Shanna, sa femme Virginie Besson-Silla et leurs enfants Thalia Besson, Sateen Besson et Mao Besson - Avant-première du film "Valérian et la Cité des mille planètes" à la Cité du Cinéma à Saint-Denis, le 25 juillet 2017. © Olivier Borde/Bestimage