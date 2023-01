Vincent Perez et Karine Silla : Leurs jumeaux Tess et Pablo fêtent leurs 20 ans, ils ont tellement changé !

Ce lundi 23 janvier, Vincent Perez et sa compagne Karine Silla, ex de Gérard Depardieu, célèbrent un bel évènement. La naissance de deux de leurs enfants, les jumeaux Pablo et Tess, survenue 20 ans plus tôt. Et comme on peut s'y attendre, au fil des années, les frère et soeur d'Iman, l'aînée de 23 ans, ont naturellement bien changé. À 20 ans, ils ne se sont pas oubliés et c'est sur Instagram que les jumeaux se sont souhaités leurs anniversaires respectifs. "Happy birthday twinny", écrit ainsi Tess Perez en story, alors qu'elle publie une photo de Pablo, looké avec une paire de Jordan aux pieds, et une belle chevelure. "Happy birthday twin", lui répond-t-il lui aussi en image.

Iman, leur soeur aînée, a également célébré son frère et sa soeur. "Joyeux anniversaire mes petits jumeaux", leur écrit-elle avec une superbe photo d'archive ou l'on peut les voir bébés aux côtés d'Iman, adorable petite fille, et une autre soeur, Roxane Depardieu. Fille de Karine Silla et Gérard Depardieu cette dernière est très proche de ses frère et soeurs. En ce lundi de fête, la jeune trentenaire n'a elle non plus pas oublié Tess et Pablo. "Joyeux anniversaire", souhaite la fille de l'illustre acteur aux jumeaux sur Instagram avec une photo d'eux enfants, portant des épées, et l'air déjà espiègle. De beaux messages plein d'amour que Tess et Pablo ont naturellement relayé sur leurs propres comptes. Et Roxane Depardieu dévoile un actuel cliché des jumeaux, nés sous le signe du Verseau, se regardant. Et leur ressemblance est frappante. Ils sont également les troublants mélanges de leurs célèbres parents.