Mathilde Seigner foudroyée en plein tournage : une "terrible douleur" l'a envoyée aux urgences

Coup dur pour cette comédienne au grand coeur. Mathilde Seigner a été victime de foudroyants pépins de santé alors qu'elle était en plein tournage de la comédie Choeur de rockers, d'Ida Techer et Luc Bricault - adaptée du roman du même titre de Valérie Péronnet. Sur place à Dunkerque depuis quelques jours seulement, elle aurait ressenti une "terrible douleur irradiant son bras gauche", comme nous l'apprenait le magazine Ici Paris, et le confirme France Dimanche le 26 mars 2021. Terrifiée à l'idée d'être terrassée par l'infarctus du myocarde, qui a tué son amie réalisatrice Valérie Guignabodet en 2016, elle s'est emparée de son téléphone pour appeler un médecin.

Envoyée directement aux urgences, Mathilde Seigner aurait appris une bonne et une mauvaise nouvelle. Son coeur se porte comme un charme, mais elle souffrirait, hélas, d'une double hernie, discale et cervicale. Actuellement, l'actrice de 53 ans se reposerait, loin du nord de la France, dans son appartement parisien, avec son fils Louis, 13 ans. Une absence compliquée à gérer pour l'équipe du film Choeur de rockers, puisque cet arrêt maladie pourrait durer entre trois et quatre semaines.

Un tournage maudit

Dans Choeur de rockers, Mathilde Seigner incarne une chanteuse sans succès qui accepte de s'occuper d'une maison de retraite pour arrondir ses fins de mois. Le tournage, qui a débuté le 2 mars 2021, semble être relativement compliqué... voire maudit ? Outre les soucis de santé de l'ancienne héroïne de Sam, un incendie s'est déclaré sur le plateau dès les premiers jours de travail, sans faire de victime mais provocant d'importants dégâts matériels. Parmi les divers contretemps qui handicapent Ida Techer et Luc Bricault, trois membres du staff ont été testés positifs à la Covid-19. Comme la sensation d'être au "choeur" de l'ouragan...

Toutes les informations sur Mathilde Seigner dans le magazine Ici Paris n° 3951 du 24 mars 2021.