Mathilde Seigner partie de "Sam" : une mort tragique lui a donné l'envie de tout arrêter

Après une saison dans la peau de Sarah-Amélie Moreau, maman et professeure de lettres, dans la série Sam sur TF1, Mathilde Seigner a quitté le feuilleton. La comédienne, remplacée par Natacha Lindinger, a pris cette lourde décision après avoir été particulièrement affectée par la mort d'un membre important de la production.

"C'était moi, j'avais signé pour six épisodes, c'était décidé, confiait Mathilde Seigner sur le plateau de C à vous (France 5) en mai 2016 à propos de son départ de Sam. Le rythme était très difficile. C'est 80 jours de tournage, tous les plans, tous les jours, c'est cinq mois de tournage."

Le 23 février 2016, Valérie Guignabodet, réalisatrice de Sam et également épouse du journaliste Emmanuel Chain, est décédée. À l'âge de 50 ans, elle a succombé dans son sommeil à une crise cardiaque. Un décès brutal qui a profondément marqué le casting de la série, à commencer par Mathilde Seigner. "Avant la mort de Valérie, j'avais déjà décidé de ne pas faire une deuxième saison. Après sa mort, ce n'était même plus envisageable, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait toutes les deux", confiait-elle, toujours sur le plateau de C à vous.

La mort nous est tombée dessus

Entre Valérie Guignabodet et Mathilde Seigner, c'était une amitié de longue date. En effet, les deux stars du cinéma, l'une derrière la caméra, l'autre devant, se fréquentaient depuis dix-sept ans, avant le drame. "La mort nous est tombée dessus, il y a à peine deux mois. Parfois, j'ai encore du mal à réaliser. Mais j'accompagne son travail, je me dis qu'elle serait fière de cette série dans laquelle elle s'est beaucoup impliquée", déclarait l'amoureuse de Mathieu Petit à Paris Match, peu après la mort de la réalisatrice.

Finalement, le rôle a été repris par Natacha Lindinger. Et celle qui incarne désormais la célèbre Sam a rapidement trouvé sa place. "Nous savions que ce serait potentiellement difficile de convaincre TF1 car un changement de comédien principal est très rare en France (...). Cela a finalement été une évidence, notamment à cause de notre connaissance de la série danoise. Natacha porte en elle un côté très félin, libre et élégant, très proche de l'actrice de la série originale", racontaient les productrices Aline Besson et Isabelle Drong pour TF1 Pro.