Mathilde Seigner : "Je t'aimais tant", l'actrice rend un hommage bouleversant à son père mort

En août 2020 disparaissait Jean-Louis Seigner, mort à 79 ans après un AVC foudroyant dans sa maison de Normandie, relatait à l'époque le magazine Ici Paris. Depuis, ses filles ne manquent pas de saluer sa mémoire. Mathilde Seigner, assez peu présente sur les réseaux sociaux, l'avait fait l'an dernier et l'a refait cette année.

Jeudi 4 août 2022, sur son compte Instagram, Mathilde Seigner (54 ans) a donc posté une photo d'archives de son père et, en légende, elle lui a de nouveau rendu un vibrant hommage : "Mon petit papa chéri, c'est dans cette nuit du 4 au 5 août que tu nous as quitté, tu nous manques tellement. La même nuit que Marylin Monroe [dont on vient de célébrer les 60 ans de sa disparition, ndlr]. Je poste peu mais le ciel est pour toi ce soir. Je t'aimais tant. Mes soeurs et maman, papa..." Un joli message de la part de la comédienne des films Camping et Un tour chez ma fille, qui peut toutefois compter sur l'épaule réconfortante de son amoureux Mathieu pour faire face au deuil.

Dans les commentaires de sa touchante publication, Mathilde Seigner a reçu des dizaines de mots de soutien de la part de ses nombreux fans mais on a aussi pu voir un message rédigé par sa soeur, la chanteuse Marie-Amélie Seigner (49 ans). "Un PAPA extraordinaire nous avons une étoile merveilleuse qui nous protège", a-t-elle écrit de son côté. En revanche, leur soeur Emmanuelle Seigner (56 ans) est elle restée silencieuse.