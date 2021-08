Mathilde Seigner dans le chagrin : un an après, elle pleure toujours la mort de son père

Mathilde Seigner n'a pas le coeur à la fête. Sur Instagram, la comédienne a célébré la mémoire de son père, Jean-Louis, tragiquement décédé dans la nuit du 4 au 5 août 2020, d'un AVC. Sur son compte, la soeur d'Emmanuelle et de Marie-Amélie a eu une tendre pensée pour son papa, qui était photographe de profession.

"Papa aujourd'hui 1 an que tu es parti. Je pense tant à toi tu me me manques", écrit la star de 53 ans, en légende d'une photo montrant son père, sa soeur Marie-Amélie et elle, souriants. Dans les commentaires, l'actrice, que l'on a pu voir dans la comédie familiale Camping, a pu compter sur le soutien de ses abonnés, qui lui ont présenté leurs condoléances et partagé des mots plein d'espoir.

De son côté, Marie-Amélie, 48 ans, la soeur cadette de Mathilde Seigner, a également eu quelques mots touchants en la mémoire de son papa. Cette dernière a posté une vidéo très poétique pour l'anniversaire de son défunt père, né le 14 juillet. "Bon anniversaire mon papa adoré. Je sais que tu entends notre chanson du ciel... Tu me manques tant. Je suis là et j'entends les mots et les notes que tu m'envoies, je continue papa. Je ne fêterais pas dans 4 jours mon anniversaire mais je serais près de toi et je te célébrerais. Merci pour ton amour et tes mots. Je t'aime !", peut-on lire sur le réseau social.