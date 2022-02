Matt Le Blanc : La star de Friends transformée, sa nouvelle silhouette interpelle

Il est rare que Matt Le Blanc, plutôt discret, fasse la Une des tabloïds américains. Le comédien de 54 ans fait toutefois l'objet de toutes les attentions depuis vendredi 11 février 2022, date à laquelle il a été photographié par les paparazzis à Los Angeles. Et pour cause, l'inoubliable Joey de la série Friends affiche sur les photos une prise de poids conséquente !

Caché derrière ses lunettes de soleil et une casquette vissée sur la tête, il se dévoile dans un look très décontracté composé d'un jogging ample, d'un tee-shirt noir et de baskets. Il faut presque y regarder à deux fois pour s'assurer qu'il s'agisse bien de Matt Le Blanc, lequel semble avoir gagné plusieurs kilos en seulement quelques mois. Car en 2021, l'acteur apparaissait en bien meilleure forme lors de sorties publiques ou au moment de la réunion spéciale avec ses ex-partenaires de jeu de Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et David Schwimmer. Malgré tout, Matt Le Blanc a lâché quelques sourires en direction de l'objectif des photographes (voir notre diaporama).

S'il est rare d'avoir des nouvelles de Matt Le Blanc, il est également rare de le voir à l'antenne. En effet, l'américain n'a plus eu de projets télévisuels depuis l'arrêt de la série Papa a un plan, diffusée entre 2016 et 2020. Dans le passé, il a brièvement réussi à se diriger vers le grand écran en apparaissant au casting de Charlie et ses drôles de dames par exemple. Mais c'est surtout grâce à des séries qu'il a nourri sa notoriété. Après la fin de Friends, il a notamment enchaîné avec son propre show dérivé en 2004, tout simplement intitulé Joey. En 2010, il revenait dans la série Episodes pour laquelle il a offert une performance qui lui a valu de recevoir le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique en 2012. Pendant quelques années, Matt Le Blanc a également été aux commandes de l'émission Top Gear sur la BBC.

Du côté de sa vie privée, il est le papa d'une fille de 16 ans prénommée Marina Pearl, issue de son mariage passé avec Melissa McKnight. Aux dernières nouvelles, il file le parfait amour avec Aurora Mulligan, une productrice irlandaise de 33 ans qu'il a commencé à fréquenter en 2016.