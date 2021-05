Matt LeBlanc brouillé avec son père, sombre affaire d'argent

Voilà une décennie que Matt LeBlanc n'aurait pas vu son père. Alors que la série Friends est plus que jamais dans l'actualité - avec la sortie de l'épisode réunion, dix-sept ans après la fin de la sitcom -, certains proches mal intentionnés n'hésitent pas à solliciter les médias. Cette fois, c'est Paul LeBlanc, vétéran de la guerre du Vietnam et père de l'acteur, qui vient étaler leurs conflits familiaux.

Cet homme de 79 ans a raconté au Sun comment son fils l'aurait supprimé de sa vie après une dispute. "Je vis sans nouvelles de mon fils depuis neuf ans et c'est toujours difficile à croire. J'ai été écarté et mis dehors de chez-moi. On s'était disputés, de manière assez humiliante, à propos de l'argent et d'une moto", explique Paul LeBlanc. Il estime que le succès phénoménal de son fils, propulsé par 10 saisons géniales de Friends en tant que Joey, l'a changé en tant que personne.

"Le problème est que quand quelqu'un a de l'argent, vous ne bénéficiez pas de son style de vie, sauf s'ils veulent bien vous en faire partager, et ils peuvent tout reprendre. Matt est erratique avec moi et il a mauvais caractère. À un moment il est gentil, la minute d'après il vous coupe la gorge - pas littéralement évidemment", précise le septuagénaire au tabloïd britannique. Aujourd'hui, Paul LeBlanc - sans le soutien financier de son fils -, arriverait tout juste à s'en sortir grâce à des économies. "Je suis un vieil homme et je vis sans sécurité sociale", ajoute-t-il.