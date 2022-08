Matt Pokora et Gaël Monfils se retrouvent pour un sublime mariage aux côtés de leurs femmes

Il y a des amitiés qui perdurent dans le temps et celle qui lie Matt Pokora et Gaël Monfils est faite pour durer ! Les deux hommes sont à peu près de la même génération et sont amis depuis de nombreuses années maintenant. À 36 ans, le tennisman continue d'impressionner sur les courts de tennis, ce qui ne l'a pas empêché de trouver l'amour en dehors. En couple avec la joueuse ukrainienne Elina Svitolina, les deux sportifs se sont mariés l'année dernière lors d'une belle cérémonie à laquelle a bien évidemment participé le chanteur de 35 ans. Ce dernier a lui aussi trouvé l'amour et depuis 5 ans maintenant il partage la vie de la star de la musique, Christina Milian, qu'il a épousé en 2020.

Deux couples qui ont pu se retrouver le week-end dernier pour un évènement très spécial puisqu'un de leurs amis proches s'est marié. L'occasion pour ​​Matt Pokora et Gaël Monfils de se retrouver et de partager un bon moment en compagnie des deux mariés et de leurs femmes respectives. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 915 000 abonnés, le tennisman a publié une photo de ce bel évènement qui s'est visiblement passé au bord de l'eau. "Félicitations aux jeunes mariés. À l'amour, aux rires et qu'ils soient heureux toute leur vie", écrit le Parisien sur sa photo.