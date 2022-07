Gaël Monfils bientôt papa : sa femme Elina Svitolina affiche un sacré baby bump

Gaël Monfils et Elina Svitolina forment l'un des couples les plus glamours et les plus soudés du tennis. Les deux tourtereaux sont ensemble depuis 2018 et malgré des emplois du temps très chargés, ils ont réussi à construire une belle relation, au point de se marier en juillet 2021. Si la situation n'est vraiment pas simple pour la joueuse de tennis ukrainienne ces derniers temps à cause de la guerre qui oppose son pays à la Russie, elle sait qu'elle peut compter sur son mari pour la soutenir. Cette dernière a multiplié les prises de parole et les gestes forts ces derniers mois pour alerter sur la situation dramatique que vivent les ukrainiens en espérant une aide des autres pays.

Si cette situation la préoccupe fortement, Elina Svitolina a néanmoins eu une très bonne nouvelle ces derniers mois. En effet, le 15 mai dernier, Gaël Monfils et elle ont annoncé qu'ils allaient devenir parents pour la première fois. "C'est avec un coeur plein d'amour et de bonheur que nous avons le plaisir de vous annoncer que nous attendons une petite fille en octobre", a déclaré le joueur français de 35 ans sur son compte Instagram avec une belle photo de sa femme et lui. Une superbe nouvelle et l'imminence de l'arrivée de la petite fille se confirme de jour en jour si l'on en croit les derniers clichés pris de la belle sportive.

Elina sublime en robe blanche, laisse deviner un joli ventre rond

Le 12 juillet dernier, Elina Svitolina a participé à un bel évènement organisé par la marque de montres de luxe Hublot sur la plage Verde by Yeeels Pampelonne qui se situe à Ramatuelle, à quelques encablures de Saint-Tropez. La marque suisse a présenté sa dernière création et la tenniswoman avait fait le déplacement sans son amoureux, mais avec un baby bump déjà très conséquent ! Habillée d'une belle robe ample blanche à motifs, elle n'a pas vraiment pu cacher son beau ventre déjà bien rond. Un beau moment où elle a notamment pu croiser l'ancien champion du monde, Marcel Desailly (voir dans notre diaporama).

À quelques mois de l'arrivée de son bébé, Elina Svitolina affiche une forme superbe, de quoi ravir Gaël Monfils, qui doit déjà avoir hâte de rencontrer sa petite fille !