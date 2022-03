Gaël Monfils motivé par sa femme, l'Ukrainienne Elina Svitolina : 'Je ferais tout pour elle'

C'est un authentique exploit qu'a réalisé Gaël Monfils la nuit dernière lors du tournoi d'Indian Wells. Le Français de 35 ans a réussi l'une de ses plus belles performances sur le circuit en venant à bout du tout nouveau numéro 1 mondial, le Russe Daniil Medvedev. Une magnifique victoire qui apporte un peu de bonheur au tennisman dans la période compliquée qu'il traverse en compagnie de son épouse Elina Svitolina. L'Ukrainienne de 27 ans est complètement sous le choc depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

C'était difficile de voir ma femme pleurer tous les soirs. J'essaie de la soutenir, de la porter

Revenu à la compétition après cinq semaines sans jouer à la suite d'une maladie, Gaël Monfils a tenu à rendre hommage aux proches de celle qu'il a épousé en juillet 2021. "Ce n'est pas simple de voir ma belle-famille souffrir", admet le grand copain de Benoît Paire. Une période terrible pour Elina Svitolina, comme le tennisman l'avoue : "C'était difficile de voir ma femme pleurer tous les soirs. J'essaie de la soutenir, de la porter. Je suis là pour elle, pour sa famille".

Conscient que sa compagne n'est pas au mieux, elle qui a été éliminée au premier tour du tournoi d'Indian Wells, Gaël Monfils assure qu'il sera toujours là pour elle. "Je ferais tout pour eux", insiste-t-il en parlant d'Elina et de sa famille. De son côté, la sportive ukrainienne participe à plusieurs évènements caritatifs et elle a également décidé de reverser ses gains en tournoi à l'armée ukrainienne. "Je suis vraiment reconnaissante envers toutes les personnes qui défendent l'Ukraine et les personnes vivant en Ukraine qui vivent des jours difficiles en ce moment", a-t-elle déclaré lors de la soirée Tennis with the Stars, dont les bénéfices sont revenus à des fonds de soutien pour les réfugiés de la guerre en Ukraine.