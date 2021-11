Matteo Berrettini en larmes : le tennisman craque complètement devant son public

Après une saison plus qu'éprouvante pour tous les joueurs, les huit meilleurs joueurs de la planète se retrouvent actuellement du côté de Turin pour disputer le fameux Masters de fin d'année. Un trophée prestigieux, généralement disputé en Angleterre, mais qui a lieu en Italie cette année. Une aubaine pour Matteo Berrettini, actuellement septième mondial et qui peut donc disputer ce prestigieux tournoi chez lui. Le tennisman de 25 ans va tout de même avoir fort à faire, car si Rafael Nadal et Roger Federer ne sont pas de la partie cette année, il reste tout de même l'ogre Novak Djokovic, qui après une belle victoire en famille à Paris, compte bien rafler un nouveau trophée.

Pour son premier match, Matteo Berrettini avait la difficile tâche d'affronter le meilleur joueur allemand, Alexander Zverev. Devant son public, l'Italien avait forcément la pression et l'envie de bien faire, mais malheureusement pour lui rien ne s'est passé comme prévu. Après un premier set très accroché, il finit par perdre au tie-break et au tout début de la seconde manche, il est obligé de demander l'intervention de l'encadrement médical du tournoi pour un problème au niveau des abdominaux. C'est alors la mort dans l'âme que le natif de Rome doit abandonner. Il va vers son adversaire pour le saluer, mais l'émotion le submerge et il arrête sa course, trop déçu pour continuer.

C'est le pire jour de ma vie sur un court de tennis

Devant la tristesse de l'Italien, Alexander Zverev a la bonne attitude en venant le réconforter et lui glisser quelques mots d'encouragement. En conférence de presse après le match, Matteo Berrettini a livré ce qu'il avait sur le coeur : "C'était l'une des atmosphères les plus incroyables que j'aie jamais vécues et ne pas pouvoir finir le match est quelque chose qui me tue intérieurement. Demain, je ferai des tests avec des médecins pour voir ce que c'est, mais c'est le pire jour de ma vie sur un court de tennis. J'aime être compétitif et si je ne me sens pas capable de gagner, je n'entrerai pas sur le terrain".