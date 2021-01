Matthew Perry : Sa sublime villa de Malibu vendue une petite fortune

Matthew Perry est aujourd'hui plus riche de 13,1 millions de dollars. L'acteur de 51 ans s'est séparé de sa demeure de Malibu, en Californie, après avoir consenti à en baisser le prix puisqu'il en demandait initialement 14,9 millions au moment de sa mise en vente en août 2020.

L'acteur de la série Friends, dont un épisode spécial retardé par la pandémie de coronavirus est finalement en préparation, avait acheté cette maison les pieds dans le sable en 2011 pour 12 millions. Il fait donc quand même une jolie plus-value ! La villa possède une surface de 500 m² et comprend notamment quatre chambres à coucher dont une suite parentale avec dressing et balcon privé face aux vagues, trois salles de bain, une salle de projection avec home cinema pouvant accueillir dix personnes ou encore un espace sauna construit dans le bois au niveau d'un extérieur à l'abri des regards. A cela s'ajoute aussi une grande pièce de vie avec cheminée ou table de ping pong. Ne manque qu'un baby foot pour jouer avec Joey...

La demeure de l'acteur, qui aurait eu comme voisine l'actrice Gal Gadot s'il n'avait pas choisi de vendre, est décorée avec goût tout en bois, verre et avec des couleurs clairs. Matthew Perry possède une autre maison située dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles. Il y coule des jours heureux avec sa fiancée, Molly Hurwitz, agent littéraire qu'il fréquente depuis 2018.

Côté carrière, Matthew Perry est attendu cette année au cinéma dans le film Don't Look Up avec Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio et Chris Evans.