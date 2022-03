Matthieu Chedid : Photos de Céline Bary, la mère de sa fille Billie, jamais vue avant !

Billie a depuis bien grandi, sa famille à elle aussi. Matthieu Chedid a rencontré Loïca après sa séparation d'avec Céline Bary et grâce à elle, le musicien est devenu papa à nouveau. Un petit Tao est né en 2019, et il y a quelques mois, en décembre 2021, Loïca a mis au monde leur deuxième enfant. Matthieu Chedid se faisait une joie de l'annoncer à ses fans sur Instagram : "L'émotion est à son comble car je suis père pour la troisième fois depuis quelques jours ! Une petite fille vient d'arriver dans la famille Chedid. Sa super maman m'a fait le plus beau cadeau du monde pour mes 50 ans". Le prénom de la petite dernière n'a pas encore été dévoilé.

Matthieu Chedid va-t-il lui transmettre son amour pour la musique, passion familiale ? Si Tao et sa petite princesse sont encore trop jeunes pour qu'il le sache, Billie, son aînée, est bien partie pour. Cette nouvelle n'a d'ailleurs pas fait décoller l'artiste au plafond, tant il est conscient que le milieu musical peut être cruel : "Le fait que ma fille chante, c'est certain que c'est une bénédiction pour moi, tout cela va très vite pour elle, j'essaie d'ailleurs d'être protecteur" racontait-il à l'époque sur les ondes d'RTL. Durant le confinement, père et fille avaient uni leurs voix lors de lives diffusés sur Facebook. Les abonnés n'ont pu qu'applaudir ces prestations. Billie montera-t-elle un jour sur scène avec son père et le reste de la famille ? Affaire à suivre...