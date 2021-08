Matthieu Chedid : Sa fille Billie en couple avec le beau Zacharie

Grands romantiques de génération en génération. Billie, la fille de Matthieu Chedid - issue de sa relation avec Céline Bary - n'est plus un coeur à prendre. Depuis plusieurs mois, elle s'affiche auprès d'un beau jeune homme, nommé Zacharie Berdugo, qui sévit en tant que développeur stagiaire pour l'OECD, l'Organisation de coopération et de développement économiques. Sur son compte Instagram, la musicienne émérite n'hésite pas à s'afficher avec son petit ami, au lit, à la plage ou en train de siroter des cocktails. "Zacharie de ma vie", n'hésite-t-elle pas à déclarer.

Son penchant pour la romance n'est pas la seule chose qu'elle a hérité de son père. Tout comme Matthieu Chedid, et Louis Chedid avant lui, Billie est chanteuse. Passionnée de musique, elle a notamment assuré toutes les voix féminines sur l'album Lettre infinie, le sixième opus studio de papa signé - M -, et le rejoint sur scène dès qu'elle le peut en tournée - quand la situation sanitaire le permet. Elle a également donné de la voix avec lui pendant le confinement. Visiblement enfermés ensemble à domicile, les deux complices avaient entre autres interprété le titre Soudain il neige en avril, écrit et composé en hommage à Prince, décédé le 21 avril 2016, et avait séduit les oreilles les plus difficiles.