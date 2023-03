Matthieu Lartot (Stade 2) marié depuis 10 ans : photos de sa sublime femme Magalie, mère de ses 2 enfants

Il est l'un des visages et l'une des voix les plus emblématiques du journalisme sportif de France Télévisions. Depuis 2005, Matthieu Lartot commente tous les matchs de rugby diffusés sur le service public et ce, aux côtés de son acolyte de toujours Dimitri Yachvili. Ce samedi 18 mars, il ne manquera pas de commenter la prestation du XV de France opposé au Pays de Galles dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, choc diffusé sur France 2. Depuis septembre 2017, il anime également l'émission Stade 2 sur France 2, puis sur France 3 à partir de 2019. Mais concernant sa vie privée, le journaliste de 43 ans se veut bien plus discret. S'il n'hésite pas à exposer sa femme Magalie et ses deux enfants Noah (18 ans) et Jeanne (11 ans) sur son compte Instagram, il en parle en revanche très peu dans les médias.

Marié depuis dix ans, Matthieu Lartot et son épouse fêtaient leurs noces d'étain le 13 juillet 2022. En revanche, on ne sait pas depuis combien de temps les tourtereaux sont en couple. Sur son compte Instagram, le journaliste sportif partage chaque année une photo de leur mariage, à cette date symbolique de leur union. Les clichés sont en noir et blanc et les amoureux paraissent plus heureux que jamais. Mais celui qui a souffert d'une tumeur au genou et qui porte désormais une prothèse a aussi l'habitude de partager avec ses abonnés des photos de sa petite famille. Chaque année, il célèbre l'anniversaire de ses enfants Noah et Jeanne. Très proche d'eux et visiblement complice en toutes circonstances, Matthieu Lartot n'hésite jamais à délaisser un peu son travail pour passer du temps avec sa tribu. Vacances, activités cuisine ou sportives ou simples moments de détente devant la télévision ou au restaurant... Tout est bon pour profiter de ses proches !