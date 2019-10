Maud (L'amour est dans le pré): Coiffure folle, déguisement, ses photos décalées

Maud est l'une des prétendantes phare de L'amour est dans le pré 2019 (M6). Venue de Suisse, elle s'est envolée pour la Bourgogne afin de tenter sa chance auprès de Laurent, timide éleveur de vaches et de brebis allaitantes. Dès le début de l'aventure, l'agriculteur a eu un irrépressible coup de coeur pour la jeune femme de 37 ans. Mais si la Suissesse semble avoir beaucoup d'amour à donner, elle est également remarquée pour son look coloré et décalé. Une originalité que les téléspectateurs ont très vite pu constater, alors que la jeune femme s'affichait dès le premier épisode en robe bleu azur et gros noeud blanc.

Que ce soient des coiffures peu ordinaires ou ses éternelles robes rétro à la mode pin-up, Maud brille par son aura de gaieté et son sourire permanent. Et c'est au travers de quelques photos qu'elle se dévoile sous un jour chatoyant.

À la fin de l'année 2016, Maud, peut-être déjà à la recherche de l'amour de sa vie, s'est fait faire une coupe un peu spéciale... La photo, prise de dos, révèle l'arrière de sa tête où le mot "LOVE", en lettres capitales, a été "tondu" sous ses cheveux. Un signe avant-coureur de sa participation, plus de deux ans plus tard, à l'émission L'amour est dans le pré ?

En 2017, à l'occasion de la fête d'Halloween, la jeune femme s'est déguisée en redoutable reine de coeur, personnage tiré du dessin animé de Disney Alice au pays des merveilles. Fardée de poudre blanche et coiffée d'un chapeau de cartes, Maud est également vêtue d'une robe bustier en tulle noire et rouge. Un maquillage bariolé, à l'image de son rouge à lèvres appliqué en forme de coeur, vient parfaire le déguisement, de même que ses cheveux en pétard.

Début 2018, la belle est partie fêter les 40 ans du film des Bronzés au Grand Rex, à Paris. Accompagnée d'une amie, elle s'affiche portant des lunettes rouges et un haut fleuri dans une ambiance paraissant plutôt festive.

La suite, on la connaît : Maud a envoyé une lettre à Laurent et s'est envolée pour Paris afin de rencontrer l'agriculteur. Le coup de foudre entre les deux a eu lieu dès le speed dating, alors que les premiers regards s'échangeaient et que les premières envies d'étreintes pointaient le bout de leur nez. Conscient de l'excentricité de sa belle, Laurent affirme : "J'étais à la recherche d'une personne qui puisse me faire sourire tous les jours. J'ai tout de suite senti cette fantaisie, cette joie de vivre et ce coeur chez Maud."

Une personne qu'il a apparemment trouvée... Rendez-vous au bilan de cette saison pour voir si sa belle est toujours à ses côtés !