Maud (L'amour est dans le pré) : Saint-Valentin de rêve avec Laurent

Couple chouchou de L'amour est dans le pré en 2019, Maud et Laurent s'aiment inconditionnellement depuis leur coup de foudre au sein de l'émission sur M6. Le 15 février 2020, la Suissesse a partagé les magnifiques surprises qu'elle et son chéri Laurent se sont offertes pour la Saint-Valentin. On découvre une sublime rose éternelle rouge pour elle mais aussi un ravissant tablier pour lui. Très attentionnée, Maud a écrit sur le tablier de son homme de touchantes déclarations d'amour.

Notre vie est remplie de bonheur

"L'homme idéal se prénomme Laurent. Je t'aime". En légende, elle écrit : "Mon chéri m'a gâtée. Il m a offert une très jolie rose rouge puis nous sommes allés manger dans un petit resto sympa. Et au retour, je lui ai offert un tablier personnalisé. Mais nous n'attendons pas ce jour pour nous dire "Je t'aime". Chaque jour, nous échangeons des petits gestes, des regards et des mots pour nous dire combien nous tenons l'un à l'autre. Nous sommes tellement heureux ensemble. Notre vie est remplie de bonheur."

Je suis persuadée qu'un jour on sera des parents

En couple avec l'éleveur bovin de Bourgogne depuis plusieurs mois, Maud avait confié à Karine Le Marchand souhaiter faire un enfant avec l'agriculteur. Très proche des deux enfants de Laurent avec lesquels "une belle complicité s'est déjà installée", la jeune femme rêve de donner la vie à un petit être qui serait le reflet d'elle et de son chéri. "Je suis heureuse avec toi et avec tes enfants. Il me manque un tout petit morceau et je suis persuadée qu'un jour on sera des parents" expliquait-elle sur M6 à l'heure du bilan. Un rêve peut-être bientôt exaucé ?