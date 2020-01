Maud et Laurent (L'amour est dans le pré): photo de leur belle et grande famille

Entre Maud et Laurent, ce fut une évidence. Lors du tournage de la saison 14 de L'amour est dans le pré, l'agriculteur et sa prétendante ont eu un véritable coup de foudre. Depuis, ils sont inséparables. À tel point que la pétillante Maud a emménagé chez son compagnon dans la Nièvre. Un changement radical de vie pour cette Suissesse qui n'a eu aucun mal à s'adapter. En témoigne par exemple leur premier Noël réussi. Autre preuve : l'entente avec les enfants de Laurent. En effet, avant de rencontrer Maud, ce dernier était déjà papa de deux filles nées d'une précédente union.

À quatre, ils forment désormais une belle famille recomposée. D'ailleurs, leur complicité s'est étendue au sens large puisque l'entourage de Maud et celui de Laurent sont également devenus très proches. Sur Instagram, la jeune femme a posté un montage photo sur lequel tout ce beau monde apparaît. "Rien n'est plus important que la famille. La famille de Laurent et la famille de Maud ne forment qu'UNE seule grande famille. Photos des Terrifortains dans le Morvan. Le soleil ne brillait pas dans le ciel mais dans nos coeurs. Nolan et Elléa ont la chance d avoir un papy et une mamie supplémentaires", est-il tendrement légendé.

Les internautes, ravis de leur bonheur, se sont empressés de commenter. "Vous êtes exceptionnels ne changez surtout pas", "Superbe famille", "Si ce n'est pas de l'amour ça!!!", "Super moments pour vous tous", "Comme c'est agréable de voir deux familles réunies", lit-on. En plus de voir leurs clans se rapprocher, Maud et Laurent n'excluent pas l'idée d'avoir un bébé bien à eux. En réponse à un follower, la jeune femme évoquait l'éventualité d'accueillir un nouveau membre. "Laissons la nature décider. Le jour venu, vous le saurez."