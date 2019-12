Maud (L'amour est dans le pré) "en colère" contre les fans ? Sa réponse cash

L'émission L'amour est dans le pré a ses bons comme ses mauvais côtés. Maud et Laurent l'ont bien compris. Les deux candidats qui ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre lors des speed-dating et qui vivent désormais ensemble sont devenues de véritables stars. À tel point qu'ils n'ont plus aucun moment de répit lorsqu'ils sortent en public. "Les gens nous reconnaissent. Ils viennent nous parler", confiait récemment Maud à L'Est républicain. Une petite notoriété qui les suit même jusque dans leur nid douillet. "Certains viennent jusqu'à la ferme. J'ai envie de garder mon cocon privé", a fini par regretter la pétillante jeune femme. Il n'en fallait pas plus pour que ses propos fassent le tour de la Toile et que le couple soit dépeint comme agacés de recevoir de l'attention.

Vendredi 29 décembre, Maud a rétabli sa vérité en postant un message sur Instagram. En légende d'un montage photo retraçant ses meilleurs moments de 2019, elle écrit : "La presse a dit que nous étions en colère, mais ce n'est pas vrai. Nous avons juste envie de garder notre petit cocon privé." Et de poursuivre en se défendant de tout mauvais comportement envers les fans : "Nous aimons les gens, nous vous aimons tous et on vous remercie encore pour vos sourires. Nous ne refuserons jamais une petite photo, un petit mot, un sourire, une bise ou une poignée de main." Avec ces nouvelles déclarations, nul doute que les tourtereaux seront encore plus sollicités par leurs admirateurs.

Mais peu importe pour Maud et Laurent qui sont enfin heureux à deux. D'ailleurs, ils n'excluent pas l'idée d'agrandir un jour leur famille. En réponse d'un commentaire, la Suissesse évoquait la possible arrivée d'un futur bébé. "Laissons la nature décider. Le jour venu, vous le saurez." L'année 2020 présage peut-être de belles surprises...