Maud (L'amour est dans le pré) : Laurent prêt à la surprendre, elle est comblée

Ils sont rapidement devenus le couple chouchou des téléspectateurs de L'amour est dans le pré, en 2019. Cela fait maintenant plusieurs mois que la pétillante Maud est en couple avec Laurent, éleveur bovin de Bourgogne, qui avait ému les fans de l'émission par sa douceur et sa sensibilité. Après leur coup de foudre intense, les amoureux ne se sont plus quittés. Le 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin, la Suissesse s'est emparée de son compte Instagram, où elle est très active, pour faire une jolie déclaration à l'homme qui partage désormais sa vie.

"Il y a un an, je passais la soirée de Saint-Valentin la plus triste de ma vie... Ce soir, ce sera sûrement la plus belle (mon chéri me prépare une surprise). Il y a un an, j'ai décidé d'écrire à cet agriculteur aux yeux rieurs et au sourire ravageur. Depuis, je suis une femme comblée de bonheur et d'amour. Je vous souhaite à tous de rencontrer votre âme soeur, votre double et votre complémentarité. Tous nos voeux de santé et bonheur. Plein de gros bisous à tous !", écrit la belle en légende d'un montage photo où l'on peut voir deux photos de Laurent, tout sourire, et la fameuse lettre, contenant un carnet entier, envoyée par Maud.