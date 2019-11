Maxime Guény (TPMP) en couple : "Je suis très amoureux"

Lundi 25 novembre 2019, Cyril Hanouna lançait une nouvelle semaine de Touche pas à mon poste, sur C8. Et elle a débuté sur les chapeaux de roue, notamment parce que Maxime Guény a annoncé une excellente nouvelle à toute l'équipe : il a trouvé l'amour.

Vous avez bien lu, le chroniqueur de 32 ans est en couple, une nouvelle qui a surpris tout le monde sur le plateau. Sans surprise, Cyril Hanouna lui a posé de nombreuses questions afin d'en savoir plus sur le sujet. "Vous ne voyez pas que je suis épanoui ? Ça va très bien. Je suis très amoureux. Ça fait quelques très bons mois. Mais il n'est pas bien d'officialiser les choses. Je n'expose pas ma vie privée car pour vivre heureux, vivons cachés. Je suis amoureux depuis plus d'un an peut-être. Et ça s'est fait ce week-end", a confié Maxime Guény.

S'il a fait mine d'être étonné au départ, Cyril Hanouna a bien vite admis auprès de son équipe qu'il était au courant de cette histoire : "Ça fait un an que je suis sur l'affaire Guény et ça fait un an que je sais. J'attendais juste le déclic. Ça me fait très plaisir, j'aime beaucoup la personne donc je suis très content." Le public n'en saura malheureusement pas plus sur la femme qui fait autant battre le coeur de Maxime Guény. Peut-être acceptera-t-il de dévoiler l'identité de l'heureuse élue dans les mois à venir. Pour l'heure, il garde un mauvais souvenir de la fois où il a révélé le prénom de l'une de ses compagnes. Après avoir découvert la séquence, la jeune femme en question l'avait quitté sur le champ.