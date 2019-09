Maximilien Dienst (Top Chef) viré par la RTBF à cause d'une "bonne blague"

Deux ans après sa participation à Top Chef (M6), Maximilien Dienst annonçait à nos confrères de Sud Info qu'il avait changé de vie. Le restaurateur avait quitté en juillet dernier sa Belgique natale pour la Thaïlande où il espérait trouver Dieu. Sur place, la quête de spiritualité du jeune homme de 26 ans a rapidement pris fin puisqu'il est devenu manager d'un club de strip-tease ! Un quotidien qui lui coûte cher, notamment sa place à la télévision.

En effet, comme annoncé via un communiqué officiel, la RTBF se sépare de Maximilien Dienst. Alors qu'il coanimait le programme Max et Fanny avec la journaliste Fanny Jandrain sur la plateforme Auvio, l'ancien candidat de la brigade d'Hélène Darroze a été viré. "Malgré les compétences culinaires incontestables et la personnalité forte de Max, ce choix de vie est incompatible avec l'image attendue des personnalités qui représentent la RTBF et la culture de l'entreprise de média de service public. La RTBF a donc pris la décision de mettre un terme à la collaboration, entraînant ainsi la fin du programme Max et Fanny", peut-on lire mardi 3 septembre 2019.