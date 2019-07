Maximilien Dienst (Top Chef) : Abstinence sexuelle, religion... Sa nouvelle vie

Maximilien Dienst a participé à Top Chef (M6) en 2017. Deux ans plus tard, le chef au fort tempérament change complètement de vie. Le jeune homme aujourd'hui âgé de 26 ans quitte la Belgique et son restaurant étoilé Les Pieds dans le plat pour un nouveau départ spirituel à l'autre bout du monde. Auprès de nos confrères de Sud Info, il se livre sur cette aventure.

C'est en Thaïlande que Maximilien va débuter sa nouvelle vie. "Je n'ai jamais voulu, à la base, passer ma vie en Belgique. Je l'ai toujours su. Mais partir où, je ne savais pas. Le déclic est venu de ma rencontre avec Dieu, il y a un peu près un mois", confie-t-il. Et de poursuivre : "Après des périodes d'excès, ça s'est passé un matin, comme une révélation. Je l'ai entendu me dire qu'il était temps pour moi de me calmer. De vivre une vie plus saine, plus simple." Une véritable révélation pour le jeune homme qui "ne croyait en rien". "Il [Dieu] m'a remis sur une voie que je n'aurais peut-être pas choisie tout seul", poursuit Maximilien.

Avant ça, l'ancien candidat de la brigade d'Hélène Darroze connaissait déjà la Thaïlande et notamment sa capitale... sous un angle tout sauf religieux. "Oui, les putes de Bangkok ! (rires) D'habitude quand j'allais là, c'était la première chose que je faisais, aller les voir. Mais je n'y vais pas pour ça, assure-t-il. La Thaïlande est un pays paisible, le pays du sourire. Et vu que, maintenant, je ne veux voir que des gens sourire dans ma vie, j'ai décidé d'aller là-bas." Maximilien Dienst ne s'arrête pas là : "Je vis les choses à fond ! Je vais vous dire : je pense même me mettre à l'abstinence sexuelle. Mais je m'autorise quand même la masturbation."

Une toute nouvelle vie pour l'ancien candidat de Top Chef qui avait été approché par Jacquie et Michel pour tourner dans des films pornographiques. Une offre déclinée à l'époque. "Cela m'a fait beaucoup rire ! Je ne vais pas le faire, je ne suis pas bête. Je ne veux pas me griller. Ça m'aurait amusé, mais ce n'est pas politiquement correct", avait-il déclaré auprès de nos confrères de TV Mag.