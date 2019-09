Maximilien Dienst (Top Chef): Loin de Dieu, il devient manager de gogo-danseuses

Révélé dans Top Chef (M6) en 2017, Maximilien Dienst a surpris son public en annonçant raccrocher son tablier de cuisinier pour aller chercher Dieu... en Thaïlande. Un mois après son départ de Belgique pour l'Asie, il donne à Sud Info des nouvelles de cette quête de spiritualité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien candidat a opéré, encore une fois, un virage à 180 degrés...

D'après les informations de nos confrères, Maximilien Dienst, 26 ans, est devenu manager d'un club de gogo-danseuses à l'autre bout du monde ! "Oui, j'étais parti pour rencontrer Dieu, pour prendre un nouveau chemin, beaucoup plus spirituel. Mais je me suis rendu compte que l'abstinence, ce n'était pas pour moi...", a confié l'ancien candidat de la brigade d'Hélène Darroze.

Et le Belge de poursuivre son explication : "Je ne me suis pas habillé en moine bouddhiste, mais j'ai vite senti en arrivant en Thaïlande, que je nageais entre deux eaux. J'ai revu des gens que je connaissais de mes précédents voyages là-bas, des amis de sortie, et ils m'ont en quelque sorte dissuadé de rechercher Dieu. Je suis alors un peu sorti... et comme je fais toujours les choses à fond, j'ai fréquenté différents clubs, j'en connaissais déjà beaucoup et on m'a remarqué."

Rappelons qu'en juillet dernier, Maximilien Dienst avait confié à Sud Info être déjà allé en Thaïlande pour "les putes de Bangkok". "D'habitude quand j'allais là, c'était la première chose que je faisais, aller les voir. Mais je n'y vais pas pour ça, assurait-il. La Thaïlande est un pays paisible, le pays du sourire. Et vu que, maintenant, je ne veux voir que des gens sourire dans ma vie, j'ai décidé d'aller là-bas." D'ailleurs, le jeune homme avait expliqué penser à se mettre à l'abstinence sexuelle. "Mais je m'autorise quand même la masturbation", avait-il précisé. Des promesses qu'il n'a pas su tenir...