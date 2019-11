McDonald's : Steve Easterbrook, le PDG, licencié pour "relation avec un employé"

Chambardement chez McDonald's : l'atout majeur de la chaîne de fast-food vient d'être licencié. Le PDG Steve Easterbrook a été licencié, annonçait un communiqué de la marque dimanche 3 novembre 2019. Il a "fait preuve d'un manque de jugement dans le cadre d'une récente relation consentie avec un membre du personnel de l'entreprise", pouvait-on y lire. Le conseil d'administration a en effet estimé que cette relation avait enfreint la politique de l'entreprise. Une opinion partagée par le principal intéressé qui admet, dans un mail adressé à la totalité des employés de McDonald's, avoir commis "une erreur". "Étant donné les valeurs de l'entreprise, j'estime comme le conseil d'administration qu'il est temps pour moi de passer à autre chose", écrit-il ensuite. L'identité de l'employé(e) n'a pas été dévoilée, ni même s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Easterbrook a été marié à une Anglaise, Suzie, et il est le père de trois enfants.

L'histoire de Steve Easterbrook est une vraie success story à l'américaine. Le Britannique a commencé à travailler pour l'enseigne il y a vingt-cinq ans. Il était alors responsable d'un des restaurants. Après plusieurs années, il accède en 2006 au poste de directeur au Royaume-Uni, puis passe en charge de 1800 restaurants dans le Nord de l'Europe. Il s'éloigne de la marque en 2011 pour devenir le patron de Pizza Express, puis de Wagamama en Angleterre, mais il revient chez McDo en 2013 en qualité de chef de gestion de la marque avant d'accéder au poste prestigieux de PDG. À ce poste, Steve Easterbrook gagnait 12 millions de livres anglaises par an.

Sous sa direction depuis 2015, le groupe a amélioré la qualité de ses produits et a réussi à garder une partie de sa clientèle grâce à la numérisation de ses services. La valeur de l'action McDonald's a également doublé depuis 2015. Pour autant, l'année 2019 s'est moins bien déroulée : malgré une augmentation des bénéfices, les consommateurs tendent à vouloir mange mieux et plus sain.