Meghan Markle : Bientôt une interview télé ? Une animatrice star déjà contactée

Maintenant qu'elle a officiellement pris ses distances avec la monarchie et s'est installée au Canada, Meghan Markle préparerait une interview événement pour la télévision américaine. Selon les informations du Daily Mail publiées le 24 janvier 2020, l'épouse du prince Harry s'apprêterait à se confier face caméra à son amie Ellen DeGeneres, animatrice superstar outre-Atlantique.

"Ellen et Meghan ont déjà parlé d'une interview. C'est en discussion depuis un certain temps maintenant", a rapporté une source du tabloïd travaillant pour l'émission The Ellen DeGeneres Show. L'interview en question devrait ainsi être "très confidentielle et organisée dans un endroit secret parce que le studio pose trop de problèmes". Le choix de parler à cette célèbre animatrice américaine n'est pas si surprenant puisqu'elle est une amie de la duchesse de Sussex depuis plusieurs années. Toutes deux se sont en effet rencontrées par hasard dans un refuge pour animaux de Los Angeles, alors que Meghan Markle adoptait son chien Bogart. Elles sont depuis restées en contact.

L'été dernier, lors d'un voyage à Londres, Ellen DeGeneres et sa femme Portia de Rossi ont même eu le privilège de rencontrer Archie, le fils du prince Harry et Meghan Markle né en mai 2019 : "Je les vois se faire attaquer et ce n'est pas juste, avait ensuite commenté l'animatrice dans son émission, en septembre dernier. Ce sont deux des personnes les plus terre-à-terre et compatissantes, ils font tellement de bien au monde." C'est justement parce qu'"Ellen comprend sa peine et sa douleur" que Meghan préfèrerait lui parler, selon une autre source du Daily Mail. Un choix qui risque de vexer Oprah Winfrey et Gayle King, deux autres animatrices stars qui figurent parmi les amis proches des Sussex. Après la polémique provoquée par la dernière interview de la duchesse à ITV News en septembre dernier, pendant sa tournée officielle en Afrique du Sud, nul doute que son premier entretien post-Megxit sera suivi avec attention.