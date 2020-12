Meghan Markle et Archie : Victoire symbolique après des photos volées

Bonne nouvelle pourMeghan Markle ! La duchesse de Sussex est parvenue à un accord avec l'agence Splash News and Picture, qui avait diffusé en janvier dernier des photos volées d'elle avec son fils Archie au Canada. Lors d'une audience à la Haute Cour de Londres ce 18 décembre 2020, la défense de l'ex-actrice a annoncé un accord pour solder les poursuites engagées avec l'agence, depuis placée en redressement judiciaire. Cette dernière s'est engagée à ne plus prendre d'image des Sussex.

"Le duc et la duchesse de Sussex ont conclu avec succès une action en justice intentée au début de cette année contre l'agence de paparazzi Splash U.K.. L'accord est un signal clair que le comportement illégal, envahissant et intrusif des paparazzi ne sera pas toléré et que le couple prend ce sujet très au sérieux, comme n'importe quelle famille le ferait, un porte-parole du prince Harry et Meghan Markle a-t-il commenté vendredi. Une plainte simultanée et similaire contre Splash U.S., une société soeur de Splash U.K., continue d'avancer dans le système judiciaire britannique."

En janvier 2020, alors qu'ils étaient partis sur l'île de Vancouver pour une pause prolongée, Meghan Markle et son fils Archie avaient été surpris par des photographes lors d'une balade en forêt avec leurs chiens (et gardes du corps). Des photos prises quelques jours après l'annonce des Sussex quant à leur désir de quitter la monarchie britannique, notamment à cause de la pression médiatique. Tout en poursuivant en justice plusieurs tabloïds, dont le Mail on Sunday pour la publication d'une lettre privée de Meghan à son père, les Sussex sont partis vivre en Californie dès le mois de mars.

Installés dans leur nouvelle villa de Montecito, près de Santa Barbara, le prince Harry et Meghan Markle ont multiplié les visioconférences engagées depuis le début de la crise sanitaire, tout en signant de juteux contrats qui leur permettent d'asseoir l'indépendance financière qu'ils espéraient tant... D'abord avec le géant du streaming Netflix, en septembre dernier, puis avec Spotify. Une nouvelle collaboration autour d'un podcast, annoncée il y a quelques jours.